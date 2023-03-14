Москва, , 16:27 — REGNUM Паводковая обстановка на территории Москвы сейчас находится в норме, роста уровня воды пока не наблюдается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, рассказывая об организации совместной работы городских служб во время весеннего половодья.

Паводок Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам Бирюкова, утвержден специальный регламент взаимодействия АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал имени Москвы» и ГБУ «Гормост». «В документе, — отметил он, — закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды». Такой алгоритм работы позволит организациям синхронизировать работу и пройти этот период без нештатных ситуаций.

Подготовительные мероприятия уже стартовали, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства, в частности, организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций,

Бирюков напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. Он подчеркнул, что на сегодня «они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий».