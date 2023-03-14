Москва, 14 марта, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Паводковая обстановка на территории Москвы сейчас находится в норме, роста уровня воды пока не наблюдается. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, рассказывая об организации совместной работы городских служб во время весеннего половодья.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

По словам Бирюкова, утвержден специальный регламент взаимодействия АО «Мосводоканал», ФГБУ «Канал имени Москвы» и ГБУ «Гормост». «В документе, — отметил он, — закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды». Такой алгоритм работы позволит организациям синхронизировать работу и пройти этот период без нештатных ситуаций.

Подготовительные мероприятия уже стартовали, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства, в частности, организован мониторинг снегозапасов, ведется подготовка водохранилищ и гидроузлов, других объектов инженерных и ресурсных организаций,

Бирюков напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской. Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. Он подчеркнул, что на сегодня «они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий».