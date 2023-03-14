Балицкий: ВСУ постоянно обстреливают окрестности Запорожской АЭС
Мелитополь, 14 марта 2023, 16:27 — REGNUM Окрестности Запорожской АЭС постоянно обстреливаются со стороны Украины, заявил 14 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Киев постоянно обстреливает окрестности, сказал Балицкий.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обвинил киевский режим в срыве создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, Киев отказывается гарантировать отсутствие обстрелов АЭС и её города-спутника Энергодара со стороны ВСУ и вместе с тем требует от России «демилитаризации» зоны вокруг атомной станции.