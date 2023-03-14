Мелитополь, 14 марта, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Окрестности Запорожской АЭС постоянно обстреливаются со стороны Украины, заявил 14 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press ЗАЭС

Он рассказал, что по меньшей мере семь взрывов произошли в Энергодаре в районе промзоны и набережной. ВСУ, вероятно, обстреляли город из тяжёлой артиллерии.

«К сожалению, город и промзона и окрестности атомной станции… постоянно находятся под обстрелом. И если мы можем сбивать ракеты, то мы не можем сбивать миномёты», — сказал РИА Новости Балицкий.

Электроэнергией, поступающей с АЭС, в таких условиях пользоваться невозможно. На станции работают два блока, энергия идёт на саму станцию и на тепло для города. Выработка энергии составляет примерно 80 мегаватт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее обвинил киевский режим в срыве создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, Киев отказывается гарантировать отсутствие обстрелов АЭС и её города-спутника Энергодара со стороны ВСУ и вместе с тем требует от России «демилитаризации» зоны вокруг атомной станции.