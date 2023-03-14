Путин: нужно проявить консолидацию и собранность — и тогда будет победа

Улан-Удэ, , 16:27 — REGNUM Нужно проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит — и тогда будет победа. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для того, чтобы приблизить и мир, и стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества, собранность должна быть», — сказал Путин.

По его словам, только в этом случае, когда противник увидит, что в России сильное, внутренне собранное и консолидированное общество, тогда «произойдёт то, к чему стремимся».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия на Украине опиралась на тех, кто считал себя частью Русского мира.