Улан-Удэ, 14 марта, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на Украине борется за существование своей государственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе посещения Улан-Удэнского завода он отметил, что если для западных стран за ситуацией на Украине скрывается улучшение геополитического положения, то для Москвы — это борьба за выживание.

«Если для наших западных партнеров так называемых… дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имею в виду всю предысторию последних нескольких лет, всё, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях», — сказал Путин

Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия — это многонациональная страна, и эти люди — часть народа. Президент рассказал о встречах с людьми с Донбасса, уточнив, что они ничем не отличаются «от нас».

«Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей», — подытожил президент.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, российский лидер заявил о необходимости проявить консолидацию общества и собранность. Противник это увидит — и тогда будет победа, считает Путин.