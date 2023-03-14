Госдума приняла закон о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки

Москва, , 16:21 — REGNUM Госдума на заседании 14 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате недоимки, пеней и штрафов.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Расширяется указанный в Уголовно-процессуальном кодексе перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения.

Уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело должно быть прекращено при уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Кроме того, в Уголовном кодексе смягчена ответственность за некоторые преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и других обязательных платежей.

Как сообщалось ранее, данный законопроект был внесен в Госдуму правительством в феврале 2023 года.