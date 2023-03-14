Улан-Удэ, , 16:20 — REGNUM Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путем, но всё это время её обманывали, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин ©Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили за нос», — сказал глава государства в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

Российский лидер также отметил, что все текущие проблемы начались после развала СССР, поскольку мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР.