Улан-Удэ, 14 марта 2023, 16:20 — REGNUM Россия восемь лет пыталась уговорить партнёров решить проблемы Донбасса мирным путем, но всё это время её обманывали, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
©Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

«Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали и водили за нос», — сказал глава государства в ходе общения с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ.

Российский лидер также отметил, что все текущие проблемы начались после развала СССР, поскольку мир был создан после Второй мировой войны победителями — США и СССР.