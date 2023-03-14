Вена, 14 марта, 2023, 16:29 — ИА Регнум. В феврале 2023 года страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки, до 28,924 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в мартовском отчёте Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

Отмечается, что страны-члены организации, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, участвующие в соглашении ОПЕК+, нарастили добычу «чёрного золота» на 4 тыс. баррелей в сутки, до 24,489 млн баррелей в сутки. Данный показатель на 927 тыс. баррелей в сутки ниже предусмотренных сделкой договорённостей.

Напомним, что в октябре 2022 года страны-члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.

Уточняется, что добыча нефти в Саудовской Аравии увеличилась на 59 тыс. баррелей в сутки, до 10,361 млн баррелей в сутки. С другой стороны, ОАЭ сократила добычу на 4 тыс. баррелей в сутки, до 3,042 млн баррелей в сутки, а Ирак— на 25 тыс. баррелей в сутки, до 4,487 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гейс заявил, что падение инвестиций в мировую нефтедобычу составляет $500 млрд в год. По его словам, такая ситуация создает угрозу в области энергетической безопасности и доступности энергоносителей.