Киев, 14 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В министерстве цифровой трансформации Украины опровергли информацию о том, что военнообязанным гражданам Украины будут вручать повестки на службу в армию в электронном виде через приложение «Действие». Об этом сообщает издание Еspreso. tv в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

По его информации, ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования рассказал журналистам о том, что реестр «Оберег» с базой данных мужчин от 18 до 60 лет в ближайшее время могут передать «Действию», а значит, могут появиться цифровые повестки.

«Данные о военнообязанных находятся в реестре «Оберег», который принадлежит Минобороны. К «Действию» этот реестр не имеет никакого отношения, потому что «Действие» — это не реестр», — приводит издание слова руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры Украины Мстислава Баника.

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ректорам украинских вузов поручено отчислять студентов под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы.