Глава МИД Британии заявил, что конфисковать российские активы не так просто
Лондон, 14 марта 2023, 16:10 — REGNUM Конфисковать российские активы «не так просто», заявил 14 марта во время выступления в парламенте Великобритании глава МИД страны Джеймс Клеверли.
Проблема заключается в том, что в прошлом подобная практика не осуществлялась, хотя конфликты тоже происходили, сказал министр в ответ на вопрос одного из депутатов.
Правительство Великобритании изучает поступающие предложения по способам конфискации активов и рассчитывает действовать в соответствии с национальным и международным правом, добавил он.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон готовится конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого свою законодательную базу.