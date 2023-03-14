Лондон, 14 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Конфисковать российские активы «не так просто», заявил 14 марта во время выступления в парламенте Великобритании глава МИД страны Джеймс Клеверли.

Lev Radin/Global Look Press Джеймс Клеверли

Проблема заключается в том, что в прошлом подобная практика не осуществлялась, хотя конфликты тоже происходили, сказал министр в ответ на вопрос одного из депутатов.

Правительство Великобритании изучает поступающие предложения по способам конфискации активов и рассчитывает действовать в соответствии с национальным и международным правом, добавил он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон готовится конфисковать замороженные российские активы и готовит для этого свою законодательную базу.