Москва, 14 марта, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда главы государства на проведение работ по восстановлению монументов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Москвы по увековечению памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Майшев/РИА Новости Памятник писателю Владимиру Короленко у разрушенного жилого дома в центре Мариуполя

Также российский лидер распорядился выделить средства для создания в Луганской Народной Республике и Запорожской области мультимедийных исторических парков «Россия — моя история».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться музей «Моя Россия — моя история».

Он будет включать в себя несколько этажей по истории страны в целом и как минимум один этаж, посвященный субъекту, заключил замруководителя администрации президента.