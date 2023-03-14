Москва, 14 марта, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Средства на восстановление работы Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра будут выделены из резервного фонда президента России, соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Об этом телеведущий Владимир Соловьёв сообщил 14 марта в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что центр оказывает протезно-ортопедическую помощь населению, занимается комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, в том числе участвовавших в боевых действиях, а также высокотехнологичным протезированием и ортезированием.

Проект, на который выделяются средства, направлен на увеличение объёма помощи инвалидам с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем, неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой.

«Производственная мощность центра также рассчитана на протезирование верхних и нижних конечностей, в том числе с микропроцессорным управлением», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин поручил правительству изучить вопрос по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и членов их семей. Также предполагается усовершенствовать систему оказания психологической помощи, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам.