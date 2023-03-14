Моравецкий рассказал о планах поставить Украине истребители МиГ-29

Варшава, , 16:12 — REGNUM Польша готова передать Украине в ближайшее время свои истребители МиГ-29, заявил 14 марта премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

МиГ-29 © Olga Sokolova/Global Look Press

По его словам, поставки могут «произойти в течение ближайших четырех-шести недель».

Напомним, ещё в феврале Моравецкий утверждал, что Варшава поставит Украине истребители МиГ-29. Он был готов одобрить этот проект только при условии участия в нем других стран НАТО.

При этом глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявлял о небольшом количестве истребителей, которые Варшава намерена передать Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда уверен, что на Украине найдутся пилоты, умеющие управлять истребителями МиГ-29. Также он надеется на повышение квалификации украинский военных, которая в дальнейшем позволит им управлять истребителями F-16.