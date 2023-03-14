В Госдуму внесли законопроекты, сокращающие сроки признания военных пропавшими и погибшими

Москва, , 15:53 — REGNUM Законопроекты, сокращающие срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими, внесла в Госдуму рабочая группа по вопросам специальной военной операции. Об этом 14 марта сообщил руководитель группы, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Здание Государственной думы РФ © Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами», — написал Турчак в Telegram-канале.

Турчак подчеркнул, что по действующим нормам должно пройти два года с момента окончания боевых действий, чтобы подтвердить смерть без вести пропавшего военнослужащего. Теперь для этого достаточно будет заявления командира, видевшего его гибель.

«Если прямых свидетелей этого нет, но человек пропал, признание его пропавшим без вести займёт не более полугода», — пояснил он.

После того как бойцу присвоят статус пропавшего без вести, члены его семьи смогут инициировать через суд процедуру признания его погибшим, добавил Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Турчак заявил, что в Госдуму внесён законопроект, которым предлагается предоставить право на получение бесплатной юридической помощи военнослужащим, принимавшим участие в специальной военной операции или защите приграничных территорий России.