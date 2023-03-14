Вашингтон, 14 марта, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Российская Федерация смогла сберечь за рубежом порядка трети так называемых непредвиденных доходов в размере 227 млрд долларов, которые были получены в 2022 году от экспорта товаров. Об этом пишет Bloomberg.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

По оценке издания, порядка 80 млрд долларов распределены в виде недвижимости, наличных и инвестиций в филиалы за рубежом.

«Это де-факто свело на нет последствия заморозки активов Центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла возместить то, что она потеряла», — приводит издание слова экономиста британского Международного института стратегических исследований Марии Шагиной.

Отмечается, что, накопив в 2022 году международные активы, Российская Федерация прибавила порядка пяти процентов валового внутреннего продукта.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной таможенной службы, положительное внешнеторговое сальдо России в 2022 году выросло на 68% и составило $332,4 млрд.