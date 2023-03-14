Москва, 14 марта, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Командование ВСУ перебрасывает в Артёмовск совсем молодых солдат, не прошедших обучение. Об этом военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Сергей Тарасюк, взятый в плен российскими военными, рассказал журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военнопленного, в Артёмовск (до 1924 года — Бахмут) привозили «чуть ли не школьников» — молодых парней, которые даже автомат никогда не видели и не способны воевать. При этом Тарасюку на позициях встречались националисты, которые за бегство грозили расстрелом.

«Убегать нельзя, ничего нельзя, потому что расстреляем», — рассказал Тарасюк об угрозах националистов на видео, опубликованном РИА Новости.

Самому Тарасюку в феврале исполнился 21 год.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 марта российские подразделения приближались к железной дороге, по которой киевский режим перебрасывает резервы в Часов Яр, а затем в Артёмовск. По словам российских бойцов, ВСУ используют против них на артёмовском направлении всевозможные виды оружия.