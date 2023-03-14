Минобороны известило о сбитом МиГ-29 ВС Украины в ДНР и перехвате 23 реактивных снарядов. Главное

Красноармейск, , 15:47 — REGNUM Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины сбит истребительной авиацией ВКС России в районе Красноармейска (ДНР), сообщает 12 марта Минобороны РФ. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган».

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (14.03.2023 г.) Минобороны РФ

Донецкое направление по прежнему вялется одним из самых горячих точек специальной военной операции (СВО) на Украине. Только за последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли там до 150 военнослужащих. Помимо этого, в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США.

На краснолиманском направлении потери ВСУ составили свыше 95 военнослужащих за сутки. Еще до 75 украинских военнослужащих ВСУ недосчитались на крупянском направлении и свыше 40 украинских военнослужащих составили потери Украины на херсонском направлении.

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли до 60 военнослужащих за сутки. Также известно, что в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 384-й день, наступательный характер сохраняется по всем направлениям. ВСУ лишились истребителя МиГ-29 в районе города Покровск в ДНР, известило Минобороны РФ.