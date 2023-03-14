Москва, 14 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Инновационные FPV-дроны могут влетать внутрь блиндажа противника, они отличаются высокой маневренностью и большой скоростью. Об этом 14 марта пишет МК.

Цитата из видео с канала Человек с Земли. Микродрон FPV

По информации издания, в военной беспилотной технике наметилось развитие FPV-дронов (аббревиатура от First Person View — то есть «вид от первого лица»).

Отмечается, что оператор такого беспилотника благодаря очкам виртуальной реальности и видео с дрона получает полное ощущение того, что он сам летит вместе с ним. Оператор может наводить беспилотник на нужную точку, «лететь» на минимальной высоте, а также «облетать» препятствия, такой дрон с боеприпасом может влететь в форточку либо внутрь блиндажа противника.

Издание отмечает, что спецоперация продемонстрировала важность беспилотной авиации. Так, скорость и размер такого дрона превращают его в очень сложную мишень, а возможность залетать буквально в любой блиндаж либо люк танка делает дешёвый беспилотник очень опасным противником.

Издание, ссылаясь на экспертов, отмечает, что для подготовки FPV-оператора нужны специальные тренажеры и симуляторы. Поэтому для подготовки хорошего пилота необходимо не менее двух месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новый российский беспилотник ТрАМП почти готов к первым испытательным полётам.