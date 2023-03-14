Москва, 14 марта, 2023, 15:36 — ИА Регнум. ВСУ лишились истребителя МиГ-29, самолёт сбили российские военные на территории ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта журналистам.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Он уточнил, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт в районе города Покровск в ДНР.

Покровск находится к северо-западу от Донецка.

12 марта Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских вертолётов Ми-8. Они были сбиты у села Темировка Запорожской области и у посёлка Двуречная Харьковской области.