Грозный, 14 марта, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Полной потерей ресурсов обернётся для Киева попытка контрнаступления ВСУ в противостоянии с Россией в ходе спецоперации, сказал 14 марта в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Александр Река/ТАСС Апти Алаудинов

Он отметил, что НАТО готовит три ударные группировки ВСУ для контрнаступления, снабжая их вооружением и техникой. Российские военные ведут подготовку к отражению удара.

Украинская сторона лишится сил и средств и не сможет в конечном итоге противостоять армии России, заявил Алаудинов.

По его словам, в планах НАТО — «запихнуть» на передовую польские подразделения и другие подразделения стран, которые находятся в непосредственной близости от территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Апты Алаудинов заявил, что командование ВСУ для удержания Артёмовска могло привлечь до десяти тысяч военных.