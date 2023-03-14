В Госдуму внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Гулина

Москва, , 15:24 — REGNUM На рассмотрение Госдумы внесён проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Новые люди» Максима Гулина. Текст документа размещён 14 марта в думской электронной базе.

Максим Гулин Государственная дума

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение проект постановления. Он будет рассмотрен на пленарном заседании 16 марта.

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Гулина Максима Алексеевича», — говорится в документе.

Отмечается, что основанием для этого является письменное заявление Гулина о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу. Во фракции «Новые люди» сообщили, что депутат идёт реализовывать наработанные в Госдуме инициативы в исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Госдуме опровергли подготовку законопроекта, согласно которому депутаты, признанные иностранными агентами, будут лишаться мандатов федеральных, региональных и муниципальных заксобраний.