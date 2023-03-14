Алаудинов оценил численность украинских военных в Артёмовске
Грозный, 14 марта 2023, 15:18 — REGNUM Командование ВСУ могло привлечь до десяти тысяч военных для удержания Артёмовска, заявил 14 марта помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Алаудинов добавил, что командование ВСУ вывели из Артёмовска квалифицированные войска и стянули туда мобилизованных, которые ежедневно «погибают сотнями».
Как передавало ИА REGNUM, боец группы «Вагнер» рассказал, что ВСУ используют против Вооружённых сил России, которые продвигаются на артёмовском направлении, всевозможные виды оружия, в том числе бронетехнику и авиацию.