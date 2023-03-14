Грозный, 14 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Командование ВСУ могло привлечь до десяти тысяч военных для удержания Артёмовска, заявил 14 марта помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

chechnya.gov.ru Апты Алаудинов

«Для удержания этого города там минимум от 7 до 10 тысяч было привлечено этих сил и средств примерно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов добавил, что командование ВСУ вывели из Артёмовска квалифицированные войска и стянули туда мобилизованных, которые ежедневно «погибают сотнями».

Как передавало ИА REGNUM, боец группы «Вагнер» рассказал, что ВСУ используют против Вооружённых сил России, которые продвигаются на артёмовском направлении, всевозможные виды оружия, в том числе бронетехнику и авиацию.