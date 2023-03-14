Пашинян заявил, что в отношениях Армении с Россией кризиса нет

Ереван, , 15:18 — REGNUM В отношениях Армении и России нет кризиса, а все существующие проблемы обсуждаются в рабочем порядке, заявил 14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции в Доме правительства Армении © Александр Патрин/ТАСС

Так он ответил на вопрос о наличии «разногласий» с Россией. Пашинян отметил, что отношения двух стран являются «искренними», а часть проблем возникают по объективным причинам.

Как сообщалось ранее, 13 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. В центре внимания были вопросы двусторонних отношений.