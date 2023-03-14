Ереван, 14 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В отношениях Армении и России нет кризиса, а все существующие проблемы обсуждаются в рабочем порядке, заявил 14 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции в Доме правительства Армении

Так он ответил на вопрос о наличии «разногласий» с Россией. Пашинян отметил, что отношения двух стран являются «искренними», а часть проблем возникает по объективным причинам.

Как сообщалось ранее, 13 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. В центре внимания были вопросы двусторонних отношений.