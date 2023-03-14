Москва, 14 марта, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл 14 марта в Республику Бурятия.

Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Глава государства прибыл в Улан-Уде, здесь он намерен посетить авиационный завод и провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Запланирована встреча Путина с главой республики Алексеем Цыденовым.

Участником совещания в очном формате станет также полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По видеосвязи в совещании примут участие министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Российский президент посетил Бурятию в четвёртый раз. Впервые это произошло в 2011 году, тогда глава государства поздравил жителей республики с 350-летием добровольного вхождения региона в состав России.