Бизнесмен Дерипаска ожидает скорого удвоения дефицита федерального бюджета США

Москва, , 15:18 — REGNUM Дефицит федерального бюджета США может удвоиться, если банки КНР перестанут покупать американский долг в прежних объёмах. Такое мнение выразил российский бизнесмен Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут даже не распродавать казначейские облигации, а просто перестанут покупать американский долг в прежних объёмах, то мы увидим ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%», — написал Дерипаска, указывая на рост дефицита федерального бюджета США.

Бизнесмен также предположил, что в ближайшие месяцы Соединённые Штаты могут потерять и статус обладателя кредитного рейтинга AAA, который в настоящее время является «элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере».

Дерипаска отметил уязвимое положение американских госфинансов, уточнив, что госдолг США составляет $32 трлн. По его мнению, в нынешних условиях у Вашингтоне не будет денег «не только на войну, но и на продолжение политики по смене власти в других странах».

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что, скорее всего, сейчас настало время, когда нужно быстро избавляться от долларов, приобретать немного евро, а больше всего золота и юаней.

Как передавало ИА REGNUM, по словам экс-помощника министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пола Крейга Робертса, несмотря на заявление президента США Джо Байдена, банковской системе страны угрожает опасность. Ранее Байден заявил, что крах двух банков не несёт системного риска для банковской системы США.