Губернатор Красноярского края: медики вовремя оказали помощь Розенбауму, операция прошла удачно

Красноярск, , 15:19 — REGNUM Врачи вовремя оказали медицинскую помощь народному артисту России Александру Розенбауму, операция прошла успешно. Об этом 14 марта написал глава Красноярского края Александр Усс в своём телеграм-канале.

Артиста госпитализировали в городскую больницу города Красноярска во время его гастролей.

Певец Александр Розенбаум © Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Красноярского края написал, что разговаривал с Розенбаумом по телефону и пожелал ему здоровья и восстановления сил.

Усс также отметил, что артист полон оптимизма и благодарит медиков, а также всех, кто его поддерживает.

«Ситуация действительно была непростая. В городской больнице скорой медицинской помощи вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно», — написал глава региона, добавив, что это является ещё одним поводом сказать слова благодарности медицинским работникам за профессионализм и преданность делу.