Пашинян: Армения обеспокоена тем, что ОДКБ оставляет свои позиции в стране

Ереван, , 15:06 — REGNUM Армения обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в стране. Об этом 14 марта заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в 2022 году генеральный секретарь ОДКБ сказал ему, что в организации есть опасения, что Армения выйдет из её состава.

«Я ответил, что эти опасения не к месту. Но к месту другие опасения, и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении», — сказал Пашинян.

«И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит», — добавил он.

По его словам, Армения согласится на назначение её представителя на пост заместителя генсека ОДКБ, если будет уверена, что это укрепит её безопасность.

10 марта Армения проинформировала ОДКБ об отказе от предложенной ей квоты на должность заместителя генсекретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном.