Москва, 14 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Россия продолжает выполнять все взятые на себя контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, сообщил 14 марта министр энергетики России Николай Шульгинов.

Minenergo.gov.ru Николай Шульгинов

«Россия продолжает ответственно выполнять свои контрактные обязательства по поставкам энергоресурсов, диверсифицирует энергоэкспорт», — заявил Шульгинов на совещании министров энергетики стран — членов ШОС.

Он также добавил, что энергетическая отрасль России достойно справляется с ограничениями и демонстрирует стабильную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 марта в России вступил в силу приказ об утверждении порядка мониторинга цен на экспортную российскую нефть. Это позволит видеть реальную стоимость нефти при её экспорте и станет удобным механизмом для налогообложения нефтяной отрасли. Ежемесячно будут мониторить цены на нефть Urals из портов Новороссийск, Усть-Луга, Приморск и на нефть ВСТО из Козьмино.