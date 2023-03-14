СМИ: Кортунов лишится должности главы Российского совета по международным делам

Москва, , 15:07 — REGNUM Неудовлетворительная работа генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова не позволит сохранит за ним занимаемую должность. Об этом сообщает ТАСС за ссылкой на источник в МИД России.

Олег Кортунов https://gs.cap.ru/

«Сегодня, 14 марта, состоится общее собрание членов РСМД. Ожидается, что Игорь Сергеевич Иванов будет переизбран президентом РСМД», — уточняет источник.

В течение нового срока Иванов будет больше прикладывать усилий для продвижения интересов России за рубежом, а РСМД должен стать эффективным инструментом реализации обновлённой концепции внешней политики, полагают в дипведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о кардинальном пересмотре международных обязательств России.