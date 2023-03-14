Внук продаёт подмосковную дачу Аллы Пугачёвой за 225 млн рублей

Москва, , 15:11 — REGNUM Дом певицы Аллы Пугачёвой в Солнечногорском районе Московской области выставлен на продажу за 225 млн рублей. Об этом сообщает 14 марта «КП».

Дача Аллы Пугачевой © Gennadii Usoev/Global Look Press

Домом в деревне Бережки, который Пугачёва называла своей любимой дачей, уже несколько лет владеет внук певицы Никита Пресняков. Объявление о продаже появилось в Сети 6 марта, причём сначала цена была указана в долларах ($3 млн), а позднее переведена в рубли.

Ремонт на даче Пугачёвой площадью 800 кв. метров уже «устал», а дизайн устарел, отмечает издание. Вензель с инициалами певицы на фасаде замазан.

Тем не менее потенциальному покупателю достанется дом с шестью спальнями, библиотекой и гардеробной, зоной СПА и террасой, а также участок в 70 соток у реки Истра и собственный причал.

На даче Пугачёва бывала до 2011 года, в последнее время здесь иногда появлялись Никита Пресняков с женой. В 2022 году супруги уехали в США. Сама Пугачёва теперь проживает в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поэт Илья Резник предположил, что Пугачёва обязательно вернётся в Россию в будущем, но не в ближайшее время.