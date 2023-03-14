Период пребывания в добровольческих формированиях будет засчитываться в страховой стаж работника

Москва, , 14:57 — REGNUM Госдума 14 марта приняла во втором чтении законопроект, позволяющий засчитывать в страховой стаж работника период его пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач российской армии.

Добровольцы отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции © Кирилл Брага/РИА Новости

Норма о зачете стажа была внесена поправкой к правительственному законопроекту об увеличении страховой выплаты семьям погибших из-за несчастного случая на производстве (до двух миллионов рублей).

Как сообщалось ранее, 14 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев. Закон распространяет на добровольческие формирования действие статьи Уголовного кодекса об ответственности за фейки о Вооружённых силах России.