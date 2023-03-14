Париж, , 15:17 — REGNUM Внук предпринимателя и основателя группы «Ашан» Гийом Мюлье погиб в результате схода лавины в Альпах. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

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Согласно опубликованным данным, трагедия произошла 13 марта в долине Морьен в департаменте Савойя. Известно, что 61-летний француз попал под лавину не один, с ним находились ещё пять человек. Уточняется, что Мюлье погиб на месте, остальным удалось выжить.

По данным спасателей, после сильных снегопадов в регионе в долине Морьен 13 марта сошли две лавины. Известно, что от горы отделился пласт снега длиной 300 метров и накрыл две группы лыжников.

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