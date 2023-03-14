Париж, 14 марта, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Количество неубранных отходов на улицах Парижа выросло почти до 6 тыс. тонн, мусорщики продолжают протест против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщает 14 марта газета Midi Libre.

Aurelien Morissard/Global Look Press Мусор в Париже

Уборщики мусора и работники мусоросжигательных заводов бастуют уже неделю. Они требуют выхода на пенсию в возрасте 60 лет и не согласны с увеличением пенсионного возраста на два года.

Работа тяжёлая и дополнительные годы означают риск не дожить до пенсии, заявляют лидеры забастовщиков.

«Ситуация вызывает беспокойство с точки зрения здоровья, поскольку крыс и других грызунов становится всё больше», — говорится в сообщении.

К 13 марта в некоторых районах Парижа накопилось в общей сложности 5,6 тыс. тонн отходов. Больше всего пострадали самые престижные округа французской столицы, так как вывозом мусора там занимаются муниципальные организации, а не частные. В забастовках также участвует ряд мусоросжигательных заводов.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка мусорщиков проходит в десяти из 20 парижских округов, которые обслуживают муниципальные предприятия. Тротуары в городе завалены мешками с мусором, баки для отходов переполнены.