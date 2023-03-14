В «Укроборонпроме» заявили о начале производства танковых снарядов калибра 125 мм

Киев, , 14:47 — REGNUM «Укроборонпром» начал производство танковых снарядов калибра 125 миллиметров, сообщили представители концерна 14 марта.

Фото ГП «Укроборонпром»

Производство ведется совместно с одной из стран, входящих в НАТО, а первая партия боеприпасов уже поставлена ВСУ, сказано в сообщении.

Отмечается, что производство ведется за пределами Украины.

Ранее в «Укроборонпроме» сообщали о планах производить и разрабатывать военную технику совместно с шестью странами — членами НАТО.

Как сообщалось ранее, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Украина в 2022 году стала одним из крупнейших импортёров оружия в мире.