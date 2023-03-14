В отношении жителя Херсонской области возбудили дело о надругательстве над флагом

Алёшки, Херсонская область, , 15:00 — REGNUM В Херсонской области пьяный мужчина под украинскую музыку пытался поджечь российский флаг, но едва не загорелся сам. Соответствующей видеозаписью в интернете заинтересовались в МВД России.

Попытка поджечь российский флаг. Херсонская область Цитата из видео

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный житель города Алёшки, ранее привлекавшийся к ответственности за пьяный дебош.

По словам задержанного, ночью после распития спиртного он похитил триколор с одного из административных зданий, затем мужчина решил его поджечь и снять всё на видео.

Также по месту жительства у подозреваемого правоохранители обнаружили 20 коробок с коньяком. Правоохранители устанавливают, где он приобрёл алкоголь, поскольку в регионе ограничена его продажа.

Позже мужчина раскаялся в содеянном и попросил прощения у всех граждан России. Установлено, что ранее с оружием в руках злоумышленник за деньги принимал участие в силовой операции Украины против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»).

Как сообщало ИА REGNUM, нетрезвый петербуржец стал фигурантом уголовного дела за надругательство над государственным флагом. Ему грозит ограничение свободы до одного года, либо принудительные работы, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.