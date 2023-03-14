Москва, , 14:32 — REGNUM Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разрабатывает цифровую платформу для осуществления трансграничных платежей в режиме конфиденциальности. Об этом рассказал управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын, сообщает 14 марта РБК.

Цифровая экономика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Запуск платформы запланирован на конец марта, его протестируют около 30 организаций. Позднее, к середине лета, будет принято решение о дальнейшем масштабировании проекта.

«Корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. А финансовые организации, причём не только российские, — какие возможности по переводу могут предложить», — пояснил Лисицын.

Система будет анонимной, чтобы свести к минимуму санкционные риски, она будет работать по принципу «никто не видит никого», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введённые Западом незаконные санкции в каком-то смысле защитили экономику России от проблем. Так, на ней вряд ли отразится череда недавних банкротств американских банков.