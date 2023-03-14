Киев, 14 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Киев не может себе позволить серьёзно наступать в Донбассе из-за нехватки сил и средств. Об этом заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его словам, ситуация на донецком направлении зашла в оперативный тупик.

«Из того, что я вижу, в Донецкой области… ВСУ пока не могут себе позволить серьезных наступательных действий», — сказал Прозапас.

Украинский офицер также сообщил об активизации действий со стороны «противника», уточнив, что российские войска оказывают давление на военных ВСУ. Армия России имеет успех в Соледаре и Артёмовске (ДНР), резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из помещений Артёмовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артёмовске заняли российские военные.