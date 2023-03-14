Киев, , 14:23 — REGNUM На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 14 марта сообщает украинское министерство цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В частности, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской областях, а также в восточных и западных регионах.

Сообщения о начале воздушной тревоги стали поступать в 14:00 мск и в течение двух минут распространились по всей территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 14 марта воздушную тревогу объявили в Харьковской и Днепропетровской областях.