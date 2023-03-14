Актёр Стивен Сигал: быть русским — значит стоять за правду

Москва, , 14:21 — REGNUM Принадлежность к русскому народу определяется отношением к правде, заявил американский актёр, спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал 14 марта журналистам.

Стивен Сигал Gage Skidmore

«Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду», — сказал Сигал на пресс-конференции в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Актёр также заявил, что его отец был русским, а мать была погружена в русскую культуру. Себя он назвал абсолютным русофилом и русским «на миллион процентов».

Как сообщало ИА REGNUM, российский паспорт Сигал получил в ноябре 2016 года из рук президента РФ Владимира Путина. В феврале 2023 года российский лидер наградил актёра орденом Дружбы.