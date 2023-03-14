Американский актёр Стивен Сигал: я на сто процентов русофил

Москва, , 14:23 — REGNUM Американский актёр Стивен Сигал считает себя «на миллион процентов» русским. Об этом он сказал 14 марта на конгрессе Международного движения русофилов.

Стивен Сигал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сигал сказал, что его отец был русским, и он вырос в русской семье, мать будущего актёра также была погружена в русскую культуру.

«Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — добавил он.

Напомним, российское гражданство Стивен Сигал, чьи предки жили в Петербурге, получил в 2016 году. С 2018 года актёр занимает пост спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Международного движения русофилов Николай Малинов предложил собрать миллион подписей за отмену санкций против России.