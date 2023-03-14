Воронеж, , 14:18 — REGNUM В возрасте 72 лет умер актёр Александр Толубаев, сообщает 14 марта воронежский филиал Союза театральных деятелей России «Дом актера».

«Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить», — говорится в сообщении.

Толубаев сыграл более чем в 30 кинопроектах, в том числе во втором сезоне сериала «Склифосовский», седьмом сезоне «Паутины», а также сериале «Операция «Кукловод» и советском фильме «Борис Годунов».

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