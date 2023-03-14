Воронеж, 14 марта, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В возрасте 72 лет умер актёр Александр Толубаев, сообщает 14 марта воронежский филиал Союза театральных деятелей России «Дом актера».

Цитата из сериала «Паутина 7» Россия Александр Толубаев

«Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком. Таким мы его будем помнить», — говорится в сообщении.

Толубаев сыграл более чем в 30 кинопроектах, в том числе во втором сезоне сериала «Склифосовский», седьмом сезоне «Паутины», а также сериале «Операция «Кукловод» и советском фильме «Борис Годунов».

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