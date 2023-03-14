Mash сообщил о безуспешной попытке атаковать химзавод в Брянской области

Сельцо, Брянская область, , 14:27 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат ВСУ пытался атаковать Брянский химический завод, расположенный близ города Сельцо. О происшествии сообщает телеграм-канал Mash.

БПЛА U.S. Air Force

БПЛА удалось сбить зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» в нескольких километрах от предполагаемой цели, сказано в информации. По предварительным данным, дрон был запущен с территории Украины, граничащей с Брянской областью. Беспилотник двигался на малой высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российские системы ПВО сбили над Белгородским районом беспилотный летательный аппарат. Глава региона уточнил, что осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения.