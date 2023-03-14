ЕС для покрытия дополнительных финансовых потребностей увеличивает объём Еврофонда

Брюссель, , 14:08 — REGNUM Советом Евросоюза утверждено решение повысить финансовый потолок Европейского фонда мира на 2,2 млрд евро, до 7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года. Об этом 14 марта говорится в заявлении Совета ЕС.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следовательно, первоначальный объём Еврофонда мира, который рассчитывался на период с 2021 по 2027 в 5,7 млрд евро в текущих ценах, может быть почти удвоен.

По итогам 2022 года Евросоюз компенсировал странам сообщества более 3 млрд евро за поставки вооружения на Украину. Размер компенсаций рассчитывался примерно в 40% от рыночной стоимости передаваемого оружия.

Увеличение фонда необходимо с целью мотивации европейских стран на новые поставки оружия ВСУ, в первую очередь, артиллерийских боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия планирует нарастить производство боеприпасов в Европе. Трёхэтапный план предусматривает резкое увеличение производства, что обеспечит не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза. Помощь должна следовать по уже установленной схеме: Европейские страны снабжают Киев, а взамен получают деньги от Европейского фонда мира.