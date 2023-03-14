Бразильский аналитик Эскобар: российская цивилизация представляет всё лучшее в мире

Москва, , 14:01 — REGNUM Российская цивилизация столетиями отдаёт миру всё лучшее, что в нём есть, но сейчас против неё развязана культурная и информационная война. Об этом бразильский аналитик и журналист Пепе Эскобар заявил 14 марта на конгрессе Международного движения русофилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия сейчас защищается, особенно от людей, у которых очень мелкие ценности и низкий уровень IQ. Они создают геополитические ситуации, с которыми приходится сталкиваться. Особенно это касается неоконов — неоконсерваторов в США. Они стали зачинщиками большого количества войн в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане.

Это неолиберальные неоконсерваторы. Это кучка посредственностей — я знал некоторых из них, заявил Эскобар.

Он отметил, что журналистские расследования нужно вести так, как это на протяжении 50 лет делает американец Сеймур Хёрш. При публикации статьи «нужно считать всё от А до Я», и тогда всё имеет смысл. США полгода готовили ответ на статью Хёрша о подрыве «Северных потоков». Они заявили, что «это была команда клоунов на парусной лодке, которая взорвала «Северный поток».

Они контролируют лингвосистему мира. Именно поэтому ЕАЭС, ШОС, БРИКС+ и другие организации должны сесть за стол переговоров и выработать единую корзину валют, чтобы избавиться от гегемонии доллара, сказал бразильский аналитик.

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Бороться с этими людьми очень сложно, эти силы маскируются. Борьба должна вестись на английском языке — нужно бороться с ними их же оружием.

В течение столетий российская цивилизация представляет всё лучшее, что было в мире. В Латинской Америке это признают, сказал Пепе Эскобар.