Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации

Москва, , 14:02 — REGNUM Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Военнослужащий Вооруженных сил России © РИА Новости

В настоящее время ответственность предусмотрена лишь за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России за рубежом. Законопроект распространяет действие статьи 280.3 Уголовного кодекса России также и на добровольческие формирования.

В действующей редакции, за преступление, которое было совершено в течение года после привлечения лица к административной ответственности, максимально грозит до трех лет колонии.

Закон, который был принят Думой, увеличивает данный срок до пяти лет лишения свободы.

Помимо этого, до семи лет лишения свободы увеличивается максимально возможное наказание, если действия привели к массовым беспорядкам или смерти. В настоящее время за это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Закон распространяет на добровольческие формирования действие статьи 207.3 Уголовного Кодекса России об ответственности за фейки о ВС Российской Федерации.

В настоящее время за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России, которое повлекло тяжкие последствия, грозит до 15 лет лишения свободы. Закон, который был принят Думой предусматривает, что такая ответственность будет применяться и в случае распространения ложной информацию добровольческих формированиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона, которым вводится административная ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации добровольцев. Так, расширяется положение статьи об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан. Теперь данная статья будет распространяться также на добровольческие формирования, лица или организации, которые содействуют Вооружённым силам России в выполнении возложенных на них задач.